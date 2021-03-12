Отстраненный Зеленским глава КСУ Тупицкий созывает судей на специальное заседание. Документ
12 марта, 2021, 15:56
Отстраненный от должности на месяц согласно указу президента Владимира Зеленского глава КСУ Александр Тупицкий распорядился назначить специальное заседание на 17 марта
Соответствующее распоряжение отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого появилось на сайте Конституционного суда.
"Согласно статье 33 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" созвать 17 марта 2021 в 14:30 специальное пленарное заседание", - говорится в распоряжении.
Судьям предлагают собраться для рассмотрения по просьбе следователя ГБР по делам Майдана.
- Напомним, 29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.
- Управление госохраны не пустило в Конституционный суд отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого.
- Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием наказать работников госохраны за блокирование КСУ и созвать СНБО.
- Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого.
- 22 февраля Зеленский заявил, что КСУ возобновит работу, если удастся "избавиться" от его главы Александра Тупицкого
- 26 февраля президент Владимир Зеленский указом продлил отстранение Александра Тупицкого от исполнения обязанностей главы Конституционного суда еще на месяц.
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