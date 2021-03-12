Оккупанты 11 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", в пригороде населенных пунктов Екатериновка и Южное, оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи Старогнатовки, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов, а вблизи поселков Тарамчук и Пески - еще и из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Недалеко от населенного пункта Гнутово, захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов. В этом же направлении было замечено инженерные оборудования позиций войск противника.

На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.