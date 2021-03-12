НБУ предлагает создать в Украине "кредитный" суд

12 марта, 2021, 16:39

Национальный банк Украины предлагает создать в Украине специализированный финансовый суд

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По словам заместителя главы регулятора Ярослава Матузко, в Украине пока более 130 тыс. судебных споров связаны с финансовым сектором, составляет четвертую часть от судебных процессов.

"Учитывая проблематику, мы инициировали вопрос о необходимости создания специализированного финансового суда. Мы считаем, что от создания специализированного суда выигрывают все: кредиторы, заемщики, вкладчики и инвесторы. Ведь такой суд может стать действенным механизмом защиты их прав", - цитирует пресс-служба слова Матузко.

По информации НБУ, сегодня размер задолженности, являющейся предметом судебных споров с заемщиками, составляет 144 млрд грн, вкладчиками - более 18 млрд грн, инвесторами - 81 млрд грн. Общая сумма предметов залога по таким искам составляет около 14 млрд грн, а объем депозитов - 18 млрд грн.

По словам директора Юридического департамента НБУ Владислава Бедненко, регулятор должен найти правильный баланс для решения проблемных вопросов.

"На сегодняшний день банки активно говорят не только о загруженности судебной ветви власти, но и других проблемах: правоприменении или эффективное исполнение судебных решений для удовлетворения кредиторских требований. Мы должны наработать эффективный механизм для улучшения работы в этом направлении, и это может быть как специализированный финансовый суд, так и отдельная судебная палата по рассмотрению финансовых споров. Мы планируем продолжать эту дискуссию с другими представителями рынка и государственными органами", - отметил Бедненко.

В пресс-службе добавили, что судебная система пока перегружена большим количеством финансовых споров. Существует также проблема неукомплектованности судов различного уровня, или недостаточности необходимой квалификации для понимания тонкостей финансового сектора.

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