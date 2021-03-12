Навального вывезли из СИЗО во Владимирскую область, - адвокаты
Об этом сообщается в Твиттере политика со ссылкой на его адвокатов.
"Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 г. Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, пожалуй, после празднования). Лишь в 14:00 им сообщили, что Алексей отбыл. Куда - отвечать отказались ", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что оппозиционера этапировали в СИЗО-3 города Кольчугино, Владимирской области. Перед этим были сообщения, которые не подтвердились, что он якобы находится в исправительной колонии № 2 в городе Покрове, Владимирской области.
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