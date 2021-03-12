На заводе Tesla в Калифорнии произошел пожар
12 марта, 2021, 10:31
В США, в городе Фримонт, штат Калифорния, произошел пожар на заводе по выпуску автомобилей Tesla
Об этом сообщает CBS SF.
Как рассказал представитель пожарной службы, возгорание произошло внутри штамповочного станка из-за контакта жидкого алюминия с гидравлической жидкостью.
Отмечается, что во время тушения возгорания пожарные Фримонта координировали свои действия с командой пожарного реагирования Tesla.
Пожар локализован.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Fire broke out at Tesla factory in Fremont, California. It hurts to watch! pic.twitter.com/I5Bi6WX16d- BλM THΞ TΞSLλ M-4N (@ bamtheteslaman1) March 12, 2021
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