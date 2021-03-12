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Espreso.tvОбществоНа заводе Tesla в Калифорнии произошел пожар

На заводе Tesla в Калифорнии произошел пожар

В США, в городе Фримонт, штат Калифорния, произошел пожар на заводе по выпуску автомобилей Tesla

Об этом сообщает CBS SF.

Как рассказал представитель пожарной службы, возгорание произошло внутри штамповочного станка из-за контакта жидкого алюминия с гидравлической жидкостью.

Отмечается, что во время тушения возгорания пожарные Фримонта координировали свои действия с командой пожарного реагирования Tesla.

Пожар локализован.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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