На заводе Tesla в Калифорнии произошел пожар

12 марта, 2021, 10:31

В США, в городе Фримонт, штат Калифорния, произошел пожар на заводе по выпуску автомобилей Tesla

Об этом сообщает CBS SF.

Как рассказал представитель пожарной службы, возгорание произошло внутри штамповочного станка из-за контакта жидкого алюминия с гидравлической жидкостью.

Отмечается, что во время тушения возгорания пожарные Фримонта координировали свои действия с командой пожарного реагирования Tesla.

Пожар локализован.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Fire broke out at Tesla factory in Fremont, California. It hurts to watch! pic.twitter.com/I5Bi6WX16d - BλM THΞ TΞSLλ M-4N (@ bamtheteslaman1) March 12, 2021

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