На Ивано-Франковщине занято 84% больничных коек для больных коронавирусом, - МОЗ

12 марта, 2021, 11:44

На Прикарпатье с начала года возросло в четыре раза количество больных коронавирусом. Сейчас загруженность коек пациентами составляет 84,4%

Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк в ходе брифинга в Киеве

"Ивано-Франковская область в настоящее время возглавляет рейтинг по количеству пациентов с COVID-19 в медучреждениях. Для работы задействовано 30 таких медучреждений, в которых развернуто 4,176 тыс. коек. По состоянию на 11 марта в медучреждениях находилось 3,523 тыс. пациентов, 1,941 тыс. из них кислородозависимые. Загруженность коек составляет 84,4%, за два месяца количество пациентов возросло в четыре раза. Загруженность коек с доступом к кислороду - 84,1%, загруженность реанимационных коек - 84,6%, загруженность аппаратов ИВЛ - 31,1 % ", - сообщила она.

Садовьяк отметила, что с начала пандемии в Ивано-Франковской области заболели 70,956 тыс. человек, из которых поправились 51,928 тыс. человек, умерли 1,323 тыс. человек. При этом за прошедшие сутки в области обнаружили 533 новых случая COVID-19, госпитализированы в течение суток 390 человек, умерли 15.

По ее словам, в области планируется создать 19 медицинских бригад и 117 пунктов прививок для вакцинации от COVID-19.

"Для проведения вакцинации будут привлечены 116 человек персонала мобильных бригад по вакцинации и 702 человека персонала пунктов прививок. По состоянию на 11 марта в области вакцинированы 884 медика. Но это связано с тем, что до четверга работала только одна бригада, с сегодняшнего дня их будет девять ", - добавила замминистра.

Напомним, в течение суток, 11 марта, было зафиксировано 12 946 новых случаев коронавируса (из них дети - 649, медработники - 450), 230 пациентов умерли, 4630 - выздоровели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb