На иранский корабль в Средиземном море бросили взрывчатку

Об этом сообщает Al Jazeera.

Иранское контейнерное судно было повреждено в результате нападения в Средиземном море. На грузовой корабль бросили взрывчатку.

"Такие террористические акты составляют морское пиратство и противоречат международному законодательству о безопасности коммерческого судоходства, и будут приняты юридические действия для установления лиц, совершивших преступления, через соответствующие международные учреждения", - сказал пресс-секретарь Али Гиасян.

Судно направлялось в Европу, когда произошла атака. Сейчас оно отправится в пункт назначения после ремонта.