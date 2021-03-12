На иранский корабль в Средиземном море бросили взрывчатку
12 марта, 2021, 21:43
На иранское грузовое судно Shahr-e Kord, принадлежащее компании Islamic Republic Container Transportation Company, бросили взрывчатку
Об этом сообщает Al Jazeera.
Иранское контейнерное судно было повреждено в результате нападения в Средиземном море. На грузовой корабль бросили взрывчатку.
"Такие террористические акты составляют морское пиратство и противоречат международному законодательству о безопасности коммерческого судоходства, и будут приняты юридические действия для установления лиц, совершивших преступления, через соответствующие международные учреждения", - сказал пресс-секретарь Али Гиасян.
Судно направлялось в Европу, когда произошла атака. Сейчас оно отправится в пункт назначения после ремонта.
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