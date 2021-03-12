 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирНа иранский корабль в Средиземном море бросили взрывчатку

На иранский корабль в Средиземном море бросили взрывчатку

На иранское грузовое судно Shahr-e Kord, принадлежащее компании Islamic Republic Container Transportation Company, бросили взрывчатку

Об этом сообщает Al Jazeera.

Иранское контейнерное судно было повреждено в результате нападения в Средиземном море. На грузовой корабль бросили взрывчатку.

"Такие террористические акты составляют морское пиратство и противоречат международному законодательству о безопасности коммерческого судоходства, и будут приняты юридические действия для установления лиц, совершивших преступления, через соответствующие международные учреждения", - сказал пресс-секретарь Али Гиасян.

Судно направлялось в Европу, когда произошла атака. Сейчас оно отправится в пункт назначения после ремонта.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать