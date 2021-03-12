На Волыни во время ремонтных работ обрушился мост, пять человек пострадали

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Волыни Ольга Бузулук, передает "Общественное".

Инцидент произошел около 13:00 во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пятидни. Травмировались пять работников, которые делали ремонт.

Пострадавших рабочих госпитализировали в больницу Владимира-Волынского.

Сейчас автомобили могут проехать через мост. Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения. На месте происшествия работает полиция.

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