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На Волыни во время ремонтных работ обрушился мост, пять человек пострадали


фото: bug.org
В пятницу, 12 марта, в Волынской области обрушился мост

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Волыни Ольга Бузулук, передает "Общественное".

Инцидент произошел около 13:00 во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пятидни. Травмировались пять работников, которые делали ремонт.

Пострадавших рабочих госпитализировали в больницу Владимира-Волынского.

Сейчас автомобили могут проехать через мост. Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения. На месте происшествия работает полиция.

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