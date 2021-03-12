На Волыни во время ремонтных работ обрушился мост, пять человек пострадали
12 марта, 2021, 17:32
В пятницу, 12 марта, в Волынской области обрушился мост
Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Волыни Ольга Бузулук, передает "Общественное".
Инцидент произошел около 13:00 во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пятидни. Травмировались пять работников, которые делали ремонт.
Пострадавших рабочих госпитализировали в больницу Владимира-Волынского.
Сейчас автомобили могут проехать через мост. Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения. На месте происшествия работает полиция.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти