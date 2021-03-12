На Киевщине мужчина попал в мошенническую ловушку, неизвестные сняли с его карточки 6600 грн
Об этом сообщает Киев Оперативный.
У мужчины с банковской карты неизвестные сняли 6600 грн.
Как установили полицейские, мужчина хотел оформить быстрый кредит. На одном из сайтов нашел подходящее объявление. Через чатбот связался с представителем указанной компании. Пострадавшего заверили, что предоставят ему онлайн кредит наличными в размере более 50 тыс. грн. Для этого попросили сбросить копии паспорта, идентификационного кода и пополнить на 6600 грн банковскую карточку, куда должна была поступить заем. Мотивируя тем, что "перевод не может быть зачислен на пустой счет".
Мужчина поверил и сбросил копии документов, реквизиты банковской карточки представителю кредитной компании. После этого с его карточки исчезли 6600 грн, а обещанные кредитные деньги так и не поступили.
По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 190 УК - мошенничество.
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