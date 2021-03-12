МЗ приобрело еще 6,5 млн экспресс-тестов на COVID-19, - Ляшко

12 марта, 2021, 09:48

Министерство здравоохранения приобрело еще 6,5 млн экспресс-тестов на COVID-19 за средства государственного бюджета

Об этом в Telegram сообщает Коронавирус_инфо.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, МЗ за счет бюджета приобрело еще более 6,5 млн экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

Отмечается, что более 4,3 млн тестов уже распределены и поставлены в региональные коммунальные учреждения здравоохранения. Также ожидается поставка более чем 1,8 млн экспресс-тестов, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения независимо от формы собственности и физическими лицами - предпринимателями, которые являются поставщиками медуслуг по Программе медицинских гарантий.

Кроме того, в ближайшее время состоится поставка более 350 тыс. экспресс-тестов для обеспечения потребностей контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и г. Севастополя. Часть экспресс-тестов будет распределена между учреждениями здравоохранения в регионах с "красным" уровнем эпидопасности и между учреждениями, подчиненными МЗ.

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