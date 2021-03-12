Минэнерго не намерено продолжать ограничения цены на газ после 31 марта
12 марта, 2021, 17:11
Министерство энергетики не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/куб.м, установленного правительством на февраль-март для бытовых потребителей
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .
"Минстерство не намерено продлевать действие ограничений цен на газ", - цитирует издание комментарий Минэнерго.
При этом ведомство ожидает, что завершение действия ограничения не повлечет увеличить цены на газ, и цена ресурса в годовых контрактов для бытовых потребителей не будет превышать существующий уровень.
В агентстве отметили, что ранее на рынке обсуждалась возможность продления, как минимум, на апрель как последний месяц отопительного сезона, ограничения цены ресурса.
- Напомним, Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн на период действия карантина или до завершения отопительного сезона.
- В начале марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала проект постановления о годовом тарифе на газ для населения.
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