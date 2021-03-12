Минэнерго не намерено продолжать ограничения цены на газ после 31 марта

12 марта, 2021, 17:11

Министерство энергетики не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/куб.м, установленного правительством на февраль-март для бытовых потребителей

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .

"Минстерство не намерено продлевать действие ограничений цен на газ", - цитирует издание комментарий Минэнерго.

При этом ведомство ожидает, что завершение действия ограничения не повлечет увеличить цены на газ, и цена ресурса в годовых контрактов для бытовых потребителей не будет превышать существующий уровень.

В агентстве отметили, что ранее на рынке обсуждалась возможность продления, как минимум, на апрель как последний месяц отопительного сезона, ограничения цены ресурса.

Напомним, Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн на период действия карантина или до завершения отопительного сезона.

В начале марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала проект постановления о годовом тарифе на газ для населения.

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