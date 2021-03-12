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Минэнерго не намерено продолжать ограничения цены на газ после 31 марта


фото: kmu.gov.ua
Министерство энергетики не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/куб.м, установленного правительством на февраль-март для бытовых потребителей

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .

"Минстерство не намерено продлевать действие ограничений цен на газ", - цитирует издание комментарий Минэнерго.

При этом ведомство ожидает, что завершение действия ограничения не повлечет увеличить цены на газ, и цена ресурса в годовых контрактов для бытовых потребителей не будет превышать существующий уровень.

В агентстве отметили, что ранее на рынке обсуждалась возможность продления, как минимум, на апрель как последний месяц отопительного сезона, ограничения цены ресурса.

  • Напомним, Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн на период действия карантина или до завершения отопительного сезона.
  • В начале марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала проект постановления о годовом тарифе на газ для населения.

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