Мы начали доминировать, но "Рома" убила игру за 4 минуты: тренер "Шахтера" прокомментировал поражение в ЛЕ

12 марта, 2021, 11:23

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру убежден, что "горняки" не использовали свои моменты в матче против "Ромы" в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Футбол 1/2/3".

По словам Каштру, "римляне убили игру за 4 минуты".

"Сбалансированная игра во втором тайме, у обеих команд были моменты. Во втором тайме мы начали доминировать. Были моменты, чтобы забить гол, но" Рома "убила игру за 4 минуты. Мы пропустили гол с углового. Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток. На тот момент игра отключилась, разбалансировалась. Это были роковые 4 минуты. Результат очень несправедливый. Мы хотели контролировать игру. Этот этап турнира состоит из двух матчей, поэтому мы хотели забить, - сказал Луиш Каштру.

"Шахтер" проиграл "Роме" (0:3) в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы. Повторная встреча пройдет в Киеве 18 марта.