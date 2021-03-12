Мы начали доминировать, но "Рома" убила игру за 4 минуты: тренер "Шахтера" прокомментировал поражение в ЛЕ
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Футбол 1/2/3".
По словам Каштру, "римляне убили игру за 4 минуты".
"Сбалансированная игра во втором тайме, у обеих команд были моменты. Во втором тайме мы начали доминировать. Были моменты, чтобы забить гол, но" Рома "убила игру за 4 минуты. Мы пропустили гол с углового. Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток. На тот момент игра отключилась, разбалансировалась. Это были роковые 4 минуты. Результат очень несправедливый. Мы хотели контролировать игру. Этот этап турнира состоит из двух матчей, поэтому мы хотели забить, - сказал Луиш Каштру.
"Шахтер" проиграл "Роме" (0:3) в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы. Повторная встреча пройдет в Киеве 18 марта.
- 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" .
- В центральном матче 1/8 финала Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью против английского "Манчестер Юнайтед".
- В параллельной встрече нидерландский "Аякс" разгромил швейцарский "Янг Бойз" .
- После этого донецкий "Шахтер" разгромно проиграл итальянской "Роме" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти