Ломаченко предложили драться за титул чемпиона мира
Об этом сообщает vRinge .
"Весь мир увидит, что мы сделаем в ринге с Ломаченко, если он примет бой в мае. У меня был разговор с нашим промоутером Эдди Хирном, мы предложим украинцу семизначный гонорар за то, чтобы он дрался с Хейни на DAZN. Ломаченко - великий боец . Девин давно мечтает с ним встретиться. мы хотим драться, мы уверены в победе. Безусловно, Лома - наш приоритет. Не слушайте, что говорят СМИ. Слушайте, что говорит Ломаченко, а он заявил, что готов драться в мае ", - сказал Хейни-старший.
По словам отца боксера, Ломаченко должен ответить за свои слова.
"Он назвал моего сына трусом. И он ответит за свои слова. Хирн вскоре сделает официальное предложение промоутеру украинца Бобу Аруму. Достаточно говорить. Пришло время действовать", - заключил Билл Хейни.
В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.
Лопес является "франчайзинговым" чемпионом WBC, в то время как Девин Хейни владеет "регулярным" поясом организации.
- 13 января Девин Хейни заявил, что ему не интересен бой с украинцем Василием Ломаченко .
- 16 февраля экс-чемпион в двух весовых категориях Тимоти Брэдли предложил Хейни провести бой против Ломаченко.
- 3 марта Девин Хейни заявил, что в апреле-мае готов встретиться с Василием Ломаченко .
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