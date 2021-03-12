Ломаченко предложили драться за титул чемпиона мира

12 марта, 2021, 11:38

Отец чемпиона мира в легком весе по версии WBC Девина Хейни, Билл Хейни, рассказал, что вскоре будет организован бой против Василия Ломаченко

Об этом сообщает vRinge .

"Весь мир увидит, что мы сделаем в ринге с Ломаченко, если он примет бой в мае. У меня был разговор с нашим промоутером Эдди Хирном, мы предложим украинцу семизначный гонорар за то, чтобы он дрался с Хейни на DAZN. Ломаченко - великий боец . Девин давно мечтает с ним встретиться. мы хотим драться, мы уверены в победе. Безусловно, Лома - наш приоритет. Не слушайте, что говорят СМИ. Слушайте, что говорит Ломаченко, а он заявил, что готов драться в мае ", - сказал Хейни-старший.

По словам отца боксера, Ломаченко должен ответить за свои слова.

"Он назвал моего сына трусом. И он ответит за свои слова. Хирн вскоре сделает официальное предложение промоутеру украинца Бобу Аруму. Достаточно говорить. Пришло время действовать", - заключил Билл Хейни.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

Лопес является "франчайзинговым" чемпионом WBC, в то время как Девин Хейни владеет "регулярным" поясом организации.

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