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Киберполиция открыла электронный ящик для обращений относительно "групп смерти"

Граждане теперь могут сообщить полиции о так называемых группах смерти и другом опасном контенте

Об этом сообщает пресс-центр киберполиции.

По электронному адресу: savechild@cyberpolice.gov.ua киберполиция принимает обращения об опасных Интернет-сообществах или видеороликах, содержащих призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами и тому подобное.

Сообщить о правонарушении, совершенном с использованием средств электронно-вычислительной техники, можно по форме обратной связи на сайте: https://ticket.cyberpolice.gov.ua

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