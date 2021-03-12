Киберполиция открыла электронный ящик для обращений относительно "групп смерти"

12 марта, 2021, 22:05

Граждане теперь могут сообщить полиции о так называемых группах смерти и другом опасном контенте

Об этом сообщает пресс-центр киберполиции.

По электронному адресу: savechild@cyberpolice.gov.ua киберполиция принимает обращения об опасных Интернет-сообществах или видеороликах, содержащих призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами и тому подобное.

Сообщить о правонарушении, совершенном с использованием средств электронно-вычислительной техники, можно по форме обратной связи на сайте: https://ticket.cyberpolice.gov.ua

Читайте также: "Группы смерти": киберполиции сообщила о задержании двух несовершеннолетних кураторах