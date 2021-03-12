Киберполиция открыла электронный ящик для обращений относительно "групп смерти"
12 марта, 2021, 22:05
Граждане теперь могут сообщить полиции о так называемых группах смерти и другом опасном контенте
Об этом сообщает пресс-центр киберполиции.
По электронному адресу: savechild@cyberpolice.gov.ua киберполиция принимает обращения об опасных Интернет-сообществах или видеороликах, содержащих призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами и тому подобное.
Сообщить о правонарушении, совершенном с использованием средств электронно-вычислительной техники, можно по форме обратной связи на сайте: https://ticket.cyberpolice.gov.ua
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