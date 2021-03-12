Курс валют: гривня прекратила укрепление по отношению к доллару и евро
12 марта, 2021, 09:30
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 12 марта 2021 года на отметке 27,74 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 11 марта курс был 27,70 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 12 марта установлен на уровне 33,17 грн/евро. По состоянию на 11 марта курс составлял 32,93 грн/евро.
На наличном рынке 12 марта на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,73 продают - по 27,84 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,60 до 28 грн/$, продажи - в пределах 28,02 - 28,50 грн/$.
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