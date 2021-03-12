Кравчук предположил проведение саммита "Нормандской четверки" в апреле. У Путина ответили

12 марта, 2021, 15:31

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что саммит в нормандском формате планируют провести в апреле

Об этом он заявил в эфире Украины 24 .

"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где участвует Ермак (Андрей Ермак - глава Офиса президента - ред.), Козак - советник Путина и др. Они и решают этот вопрос встречи на высшем уровне. Планируется где-то, видимо, на апрель ", - заявил Кравчук.

При этом глава украинской делегации в ТКГ заявил, что пока нельзя говорить о том, что такая встреча состоится с полной уверенность.

"Предусмотреть позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день", - добавил он.

Впрочем, представитель Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что у президента российского лидера в рабочем графике нет встречи "нормандской четверки" в апреле, сообщает РИА "Новости".

"В графике Путина пока нет, встречи лидеров "нормандской четверки" в апреле", - заявил Песков.

В то же время другой источник "РИА Новости" в Кремле заявил, что никаких предложений, приглашений и других документов по нормандском саммита российской стороне не поступало.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку нормандской встречи. При этом президент отметил, что если встреча не состоится, он найдет другой формат переговоров с каждой стороной.

Позже в Кремле заявили, что контактов между Путиным и Зеленским пока не планируется .

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