Кличко попросил предпринимателей объявить короткий рабочий день в Киеве из-за снегопада и пробок
12 марта, 2021, 13:26
12 марта мэр Киева Виталий Кличко призвал предпринимателей города объявить короткий рабочий день, чтобы столица не встала в пробках из-за снегопада
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.
Кличко обратился к предпринимателям в связи со снегопадом, который накрыл Киев.
"Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день. Чтобы на дорогах не было больших пробок. И чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды", - отметил городской голова.
Кличко призвал оставаться дома всех, у кого нет большой необходимости ехать в город.
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