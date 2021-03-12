Кличко попросил предпринимателей объявить короткий рабочий день в Киеве из-за снегопада и пробок

12 марта, 2021, 13:26

12 марта мэр Киева Виталий Кличко призвал предпринимателей города объявить короткий рабочий день, чтобы столица не встала в пробках из-за снегопада

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.

Кличко обратился к предпринимателям в связи со снегопадом, который накрыл Киев.

"Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день. Чтобы на дорогах не было больших пробок. И чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды", - отметил городской голова.

Кличко призвал оставаться дома всех, у кого нет большой необходимости ехать в город.

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