Какой будет погода 13 и 14 марта: прогноз от синоптика Натальи Диденко

12 марта, 2021, 15:30

В Украине на выходных ожидается мокрый снег, однако сегодняшний ветер утихнет до умеренного

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

Ветер в Украине в субботу, 13 марта, от сильного угомонится до умеренного. В воскресенье снова усилится в западных, северных и центральных областях. Направление - юго-западное, южное.

Температура воздуха в дневные часы на выходных будет колебаться в пределах + 6 ° C ... + 9 ° C, на Востоке будет свежее, + 1 ° C ... + 4 ° C, в южной части Украины + 8 ° C ... + 11 ° C, а теплой будет погода в западных областях, + 9 ° C ... + 14 ° C

Ближайшей ночью атмосферный фронт еще будет посыпать снегом и мокрым снегом полосу от Харьковщины, Сумщины через Днепропетровскую до Юга Украины. Днем в субботу осадки прекратятся.

В воскресенье, 14 марта, очередной атмосферный фронт с северо-запада Европы принесет дожди в наши западные области. В Карпатах - снег и мокрый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Эти западные осадки достигнут в понедельник Севера и Центра Украины.

В Киеве завтра, в субботу, сильный ветер ослабнет, осадки прекратятся. В воскресенье, 14 марта, также без осадков, однако ветер снова усилится.

"Компенсацией за эти пакостные ветряные легкомысленные фронты станут южные воздушные потоки, которые принесут потепление - в Киеве в течение дня выходных столбики термометров подскочат до + 5 ° C ... + 9 ° C", - отметила синоптик.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb