ICTV заблюрил надпись "Аваков черт" на футболке героя собственного сюжета
Об этом сам стендапер и сценарист Влад Капица написал в Twitter.
Фрагмент сюжета ICTV:
"Это не блюр, это Аваков силой мысли размывает нам зрение", - прокомментировал комик.
На самом деле это не блюр, это Аваков силой мысли размывает нам зрение. pic.twitter.com/SQ85kHAzvH- Влад Капица (@vladkapytsia) March 12, 2021
В то же время все трое членов юмористического проекта "СракаДупа" Влад Капица, Андрей Щегель и Егор Романенко сделали заявление по сюжету ICTV.
"Мы должны заявить: произошла кончена ху ** ня", - утверждает коллектив.
По их словам, тот факт, что ICTV заблюрил надпись "Аваков черт" не так важен, как то, что режиссеры "Фактов" решили подать проект комиков в контексте продвижения украинской культуры и борьбы с русскоязычным контентом. Комики называют такой взгляд на комедию признаком неполноценности.
"Мы просим считать этот сюжет фейком, журналистов" Фактов "людьми, которые в рот в **** ли журналистскиую этику и стандарты БиБиСи, не предоставив зрителю альтернативной точки зрения, которую мы и продвигали", - отметили комики.
Обращение коллектива "СракаДупа" (осторожно - нецензурная лексика):
Обращение к нации в связи с выходом сюжета об украинской комедии на ICTV pic.twitter.com/vq3DVMhZRU- Влад Капица (@vladkapytsia) March 12, 2021
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