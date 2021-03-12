ICTV заблюрил надпись "Аваков черт" на футболке героя собственного сюжета

12 марта, 2021, 16:33

Телеканал ICTV зарисовал футболку стендап-комика Влада Капицы, на которой было написано "Свободу Стерненко, Аваков черт"

Об этом сам стендапер и сценарист Влад Капица написал в Twitter.

Фрагмент сюжета ICTV:

"Это не блюр, это Аваков силой мысли размывает нам зрение", - прокомментировал комик.

На самом деле это не блюр, это Аваков силой мысли размывает нам зрение. pic.twitter.com/SQ85kHAzvH - Влад Капица (@vladkapytsia) March 12, 2021

В то же время все трое членов юмористического проекта "СракаДупа" Влад Капица, Андрей Щегель и Егор Романенко сделали заявление по сюжету ICTV.

"Мы должны заявить: произошла кончена ху ** ня", - утверждает коллектив.

По их словам, тот факт, что ICTV заблюрил надпись "Аваков черт" не так важен, как то, что режиссеры "Фактов" решили подать проект комиков в контексте продвижения украинской культуры и борьбы с русскоязычным контентом. Комики называют такой взгляд на комедию признаком неполноценности.

"Мы просим считать этот сюжет фейком, журналистов" Фактов "людьми, которые в рот в **** ли журналистскиую этику и стандарты БиБиСи, не предоставив зрителю альтернативной точки зрения, которую мы и продвигали", - отметили комики.

Обращение коллектива "СракаДупа" (осторожно - нецензурная лексика):

Обращение к нации в связи с выходом сюжета об украинской комедии на ICTV pic.twitter.com/vq3DVMhZRU - Влад Капица (@vladkapytsia) March 12, 2021

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