Госдеп США назвал условия для введения новых санкций против "Северного потока - 2"

12 марта, 2021, 10:17

Соединенные Штаты несомненно введут ограничения в отношении компаний, занятых в работах по проекту "Северный поток - 2", если их деятельность подпадает под критерии санкций США

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время регулярного брифинга в Вашингтоне.

"Мы будем продолжать оценивать деятельность, которая продолжается в регионе (строительства Северного потока - 2, - ред). Если эта деятельность будет отвечать критериям для введения санкций, то я не сомневаюсь - и у вас не должно быть сомнений, - что нынешняя администрация будет придерживаться закона", - подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс подчеркнул, что принятые в США законы, в том числе PEESA и PEESCA, обязывают наказать субъекты хозяйствования, вовлеченные в строительство газопровода.

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"Я думаю, вы услышите больше нас об этом", - резюмировал представитель внешнеполитического ведомства США.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США могут ввести дополнительные санкции в отношении участников проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2".

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