Госдеп США назвал условия для введения новых санкций против "Северного потока - 2"
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время регулярного брифинга в Вашингтоне.
"Мы будем продолжать оценивать деятельность, которая продолжается в регионе (строительства Северного потока - 2, - ред). Если эта деятельность будет отвечать критериям для введения санкций, то я не сомневаюсь - и у вас не должно быть сомнений, - что нынешняя администрация будет придерживаться закона", - подчеркнул представитель Госдепа.
Прайс подчеркнул, что принятые в США законы, в том числе PEESA и PEESCA, обязывают наказать субъекты хозяйствования, вовлеченные в строительство газопровода.
Читайте также: Администрация Байдена предложила Германии условия для снятия санкций с "Северного потока - 2", - СМИ
"Я думаю, вы услышите больше нас об этом", - резюмировал представитель внешнеполитического ведомства США.
Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США могут ввести дополнительные санкции в отношении участников проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти