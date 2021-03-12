Голосование за Харьковские соглашения: экс-председатель КСУ Шевчук заявил о сложности привлечения нардепов к ответственности
Об этом экс-председатель Конституционного Суда Станислав Шевчук рассказал в комментарии " Громадському ".Экс-глава КСУ объяснил, что если тот или иной парламентарий руководствовался мнением, что "скидка на газ - это хорошо для народа Украины", то уголовная ответственность для него из-за этого наступить не может.
"Согласно статье 80 (Конституции, - ред.) депутаты не несут ответственности, если они голосуют только из собственных соображений. Чтобы привлечь к ответственности за государственную измену, надо доказывать предыдущие связи, устанавливать организаторов и исполнителей", - отметил Шевчук.
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Он отметил, что привлечение к ответственности в этой ситуации зависит от субъективной стороны преступления, поэтому нужно выяснять мотив голосования.
"Надо толковать соответствующие положения (Конституции, - ред.) в КСУ. И кто будет толковать? Тупицкий? Который посещает аннексированый Крым во время пребывания на высшем государственном посту», - написал Шевчук у себя в Facebook.
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