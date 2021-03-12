Глава УГКЦ готов вакцинироваться от коронавируса

12 марта, 2021, 20:49

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав готов вакцинироваться остаточной дозой вакцины

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

В соответствии с приказом МЗ, выданным в начале марта, религиозные деятели могут уже сегодня зарегистрироваться на вакцинацию как "публичные и общественные деятели". В связи с этим, представители министерства обратились к Блаженнейшему Святославу с предложением сделать прививку. На что он ответил согласием.

"Нам очень важно, чтобы план вакцинации был справедливым и чтобы учитывали наиболее уязвимые слои населения. Еще в начале февраля я отмечал, что, когда вакцина от коронавируса будет для меня доступна как для священнослужителя или человека, достигшего определенного возраста, то, очевидно, я соглашусь на такое предложение. В контексте этого решения министерства я теперь такую возможность", - отметил Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ также добавил, что Церковь советует людям делать прививки.

Стоит добавить, что такие вакцинации проводить в том случае, если кто-то откажется или, когда нужно будет использовать открытые флаконы с вакциной от COVID-19.