Форвард сборной Украины может перейти в английский топ-клуб
12 марта, 2021, 18:22
Форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук попал в сферу интересов лондонского "Арсенала"
Об этом сообщает FootNews.be.
По информации источника, "Арсенал" ищет форварда, который сможет достойно заменить Александра Ляказетта, который близок к трансферу в "Ювентус".
Тренерский штаб считает, что 25-летний Яремчук хороший вариант на место нового форварда. "Арсенал" также интересные футболист "Селтика" Одсонн Эдуард и Андре Силва из "Айнтрахта".
Роман Яремчук в нынешнем сезоне сыграл за "Гент" 32 матча, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.
FootNews.be (@footnewsbe) March 11, 2021
- Напомним, 24 февраля "Гент" пообещал Роману Яремчуку отпустить его летом , если поступит достойное предложение.
- 9 марта гол Яремчука принес "Генту" победу над "Остенде" в чемпионате Бельгии.
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