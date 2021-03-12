Форвард сборной Украины может перейти в английский топ-клуб

12 марта, 2021, 18:22

Форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук попал в сферу интересов лондонского "Арсенала"

Об этом сообщает FootNews.be.

По информации источника, "Арсенал" ищет форварда, который сможет достойно заменить Александра Ляказетта, который близок к трансферу в "Ювентус".

Тренерский штаб считает, что 25-летний Яремчук хороший вариант на место нового форварда. "Арсенал" также интересные футболист "Селтика" Одсонн Эдуард и Андре Силва из "Айнтрахта".

Роман Яремчук в нынешнем сезоне сыграл за "Гент" 32 матча, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.

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