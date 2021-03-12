ЕС продлил санкции против России из-за агрессии в Украине

Об этом говорится на сайте Совета Европы.

Совет Европы решил продлить действие ограничений, введенных против 117 физических и 48 юридических лиц, до 15 сентября 2021 года. Санкции предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов. Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, впервые были введены 17 марта 2014 года.

Кроме этого, 31 июля 2021 года продолжают действовать санкции против экономических секторов России, а до 23 июня 2021 года будут действовать санкции за оккупацию Крыма.

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