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ЕС продлил санкции против России из-за агрессии в Украине


фото: reuters
Европейский Союз принял решение о продлении срока действия санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины

Об этом говорится на сайте Совета Европы.

Совет Европы решил продлить действие ограничений, введенных против 117 физических и 48 юридических лиц, до 15 сентября 2021 года. Санкции предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов. Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, впервые были введены 17 марта 2014 года.

Кроме этого, 31 июля 2021 года продолжают действовать санкции против экономических секторов России, а до 23 июня 2021 года будут действовать санкции за оккупацию Крыма.

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