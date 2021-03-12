Директор ПСЖ рассказал, ведет ли он переговоры о трансфере Месси и Роналду

12 марта, 2021, 13:37

Спортивный директор французского ПСЖ Леонардо опроверг информацию о переговорах с Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Об этом сообщает RMC Sport .

По словам Леонардо, пока ПСЖ не ведет переговоров о трансферах новых игроков.

"У нас в планах нет ничего, кроме продолжения контракта с нынешними игроками. Пока планов нет. Мы обязаны оценить финансовые результаты по итогам сезона. Мы рады, что ПСЖ почти всегда упоминается во всех новостях. Это хорошо. Трансферный рынок очень изменчив, на нем есть движение. Мы очень привлекательный клуб. Всех топ-игроков связывают с ПСЖ. Это нужно ценить. Но переговоров о приходе новых игроков пока нет ", - сказал Леонардо.

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