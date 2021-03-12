Для умерших от COVID-19 кремация и захоронение в пакете не обязательны, - Ляшко
Об этом Ляшко написал в Facebook.
"Для умерших от ковида кремация и захоронение тела в плотном пакете не обязательны!" - заявил он.
Ляшко добавил, что он видит немало публикаций в средствах массовой информации и соцсетях "о, порой, дикарских вещах, которые происходят во время захоронений умерших от ковида".
"Уверяю, что, согласно действующим правилам и рекомендациям от Минздрава по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19), люди имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности ", - отметил Ляшко.
Он сообщил, что постановлением № 44 о внесении изменений в Временные рекомендации по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19) прописано, что только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела умершего его прячут в плотном пакете, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни. Если соблюдать все прописанные нормы и правила при захоронении и безопасном обращении с телами умерших проблем нет должно возникать, заверил Ляшко.
"К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кольев ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных", - добавил Ляшко.
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