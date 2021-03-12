Для умерших от COVID-19 кремация и захоронение в пакете не обязательны, - Ляшко

12 марта, 2021, 20:20

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что кремация умерших от COVID-19 или захоронение в плотном пакете не обязательны

Об этом Ляшко написал в Facebook.

"Для умерших от ковида кремация и захоронение тела в плотном пакете не обязательны!" - заявил он.

Ляшко добавил, что он видит немало публикаций в средствах массовой информации и соцсетях "о, порой, дикарских вещах, которые происходят во время захоронений умерших от ковида".

"Уверяю, что, согласно действующим правилам и рекомендациям от Минздрава по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19), люди имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности ", - отметил Ляшко.

Он сообщил, что постановлением № 44 о внесении изменений в Временные рекомендации по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19) прописано, что только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела умершего его прячут в плотном пакете, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни. Если соблюдать все прописанные нормы и правила при захоронении и безопасном обращении с телами умерших проблем нет должно возникать, заверил Ляшко.

"К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кольев ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных", - добавил Ляшко.

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