Деньгами Фонда гарантирования вкладов финансировали криминалитет: полиция разоблачила масштабную мошенническую схему

12 марта, 2021, 11:15

Винницкие полицейские разоблачили масштабную схему присвоения бюджетных средств Фонда гарантирования вкладов, которые шли на финансирование криминалитета

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Винницкой области.

"11 марта следователи следственного управления ГУНП в Винницкой области совместно с полицейскими Управления стратегических расследований по силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД объявили о подозрении членам организованной преступной группы, которые мошенническим путем присваивали государственные средства Фонда гарантирования вкладов", - говорится в сообщении.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, среди шести активных членов группировки были лица, которые имели определенное влияние в криминальных кругах. Один из них - гражданин России.

Отмечается, что сделка заключалась в том, что на основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В дальнейшем присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета.



Как отметили в полиции, в ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли вещественные доказательства их преступной деятельности: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, денежные средства, флеш-накопители, банковские карты и прочее.

Участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Такое преступление наказывается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: npu.gov.ua

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