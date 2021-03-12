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Espreso.tvЭкономикаДело ПриватБанка: апелляция ВАКС оставила бывшему топ-менеджеру банка Яценко стражу с залогом

Дело ПриватБанка: апелляция ВАКС оставила бывшему топ-менеджеру банка Яценко стражу с залогом


фото: ukranews
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила бывшему топ-менеджеру ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 52,2 млн грн

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Согласно сообщению, Апелляционная палата ВАКС оставила бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка времен Коломойского Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн.

Отмечается, что Яценко полностью отказали в жалобе на эту меру.

В ЦПК напомнили, что Яценко подозревают в выводе вместе с сообщниками из ПриватБанка более 136 млн грн на подконтрольную компанию "Ингосстрах".

Другим подозреваемым по этому делу является бывший председатель правления банка Александр Дубилет.

  • 22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Яценко в Борисполе при попытке бегства из Днипра в Вену чартерным рейсом.

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