Дело ПриватБанка: апелляция ВАКС оставила бывшему топ-менеджеру банка Яценко стражу с залогом

12 марта, 2021, 12:52

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила бывшему топ-менеджеру ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 52,2 млн грн

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Согласно сообщению, Апелляционная палата ВАКС оставила бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка времен Коломойского Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн.

Отмечается, что Яценко полностью отказали в жалобе на эту меру.

В ЦПК напомнили, что Яценко подозревают в выводе вместе с сообщниками из ПриватБанка более 136 млн грн на подконтрольную компанию "Ингосстрах".

Другим подозреваемым по этому делу является бывший председатель правления банка Александр Дубилет.

22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Яценко в Борисполе при попытке бегства из Днипра в Вену чартерным рейсом.

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