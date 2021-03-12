Дело ПриватБанка: апелляция ВАКС оставила бывшему топ-менеджеру банка Яценко стражу с залогом
12 марта, 2021, 12:52
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила бывшему топ-менеджеру ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 52,2 млн грн
Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).
Согласно сообщению, Апелляционная палата ВАКС оставила бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка времен Коломойского Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн.
Отмечается, что Яценко полностью отказали в жалобе на эту меру.
В ЦПК напомнили, что Яценко подозревают в выводе вместе с сообщниками из ПриватБанка более 136 млн грн на подконтрольную компанию "Ингосстрах".
Другим подозреваемым по этому делу является бывший председатель правления банка Александр Дубилет.
- 22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Яценко в Борисполе при попытке бегства из Днипра в Вену чартерным рейсом.
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