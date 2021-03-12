Арахамия заплатил штраф за неправильную парковку
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенном Давидом Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однак патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - г. Арахамия привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП было составлено и даже оплачено на месте с помощью электронного терминала.
"Патрульная полиция стоит на принципах равенства всех и каждого перед законом", - добавил Билошицкий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти