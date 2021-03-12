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Espreso.tvОбществоАрахамия заплатил штраф за неправильную парковку

Арахамия заплатил штраф за неправильную парковку

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия припарковался на пешеходном переходе под светофором у Офиса президента

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенном Давидом Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однак патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - г. Арахамия привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП было составлено и даже оплачено на месте с помощью электронного терминала.

"Патрульная полиция стоит на принципах равенства всех и каждого перед законом", - добавил Билошицкий.

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