Арахамия заплатил штраф за неправильную парковку

12 марта, 2021, 22:27

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия припарковался на пешеходном переходе под светофором у Офиса президента

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенном Давидом Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однак патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - г. Арахамия привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.