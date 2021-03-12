Аноним сообщил о заминировании КГГА
12 марта, 2021, 18:26
Аноним сообщил о заминировании здания Киевской городской государственной администрации
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании здания по адресу Крещатик, 36. По этому адресу находится Киевская городская государственная администрация.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти