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Espreso.tvОбществоАноним сообщил о заминировании КГГА

Аноним сообщил о заминировании КГГА


фото: kmr.gov.ua
Аноним сообщил о заминировании здания Киевской городской государственной администрации

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании здания по адресу Крещатик, 36. По этому адресу находится Киевская городская государственная администрация.

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