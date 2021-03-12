13 из 15 судей КСУ делали самоотвод при рассмотрении антикоррупционного законодательства - "Схемы"

12 марта, 2021, 15:28

После написания заявлений о самоотводе те же судьи уже в Большой Палате КСУ рассмотрели поочередно каждую жалобу и отклонили их

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", передает " Цензор.нет ".

Журналисты выяснили, что сразу 13 из 15 судей Конституционного Суда, среди которых глава КСУ Александр Тупицкий и докладчик Игорь Слиденко, перед голосованием писали заявления о самоотводе, потому что сомневались в собственной беспристрастности и объективности из-за вероятного конфликта интересов.

Впрочем, сами они впоследствии проголосовали за отказ в удовлетворении этих заявлений, когда рассматривали их в составе Большой Палаты КСУ. После чего судьи рассмотрели дело об антикоррупционном законодательстве и приняли решение за закрытыми дверями - за один день. При этом при рассмотрении дела не дождались ответов от всех научных учреждений, у которых они просили экспертные выводы - говорится в расследовании.

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В заявлениях о самоотводе судьи указывали, которые могут иметь конфликт интересов, поскольку находятся в поле зрения НАПК или НАБУ и подчеркивали, что "отдельные положения этого законодательства являются предметом конституционного контроля в указанной деле".

В то же время, Большая палата Конституционного суда, в которую входят те же судьи КСУ, во время рассмотрения этих заявлений конфликта интересов не увидела и отказала всем 13 судьям в самоотводе.

Журналисты обратились ко всем судьям, которые писали заявления о самоотводе, с просьбой объяснить - почему, несмотря на то, что каждый из них подвергал сомнениям собственный объективный разбирательство по этому делу, они не отказались участвовать в рассмотрении дела и в голосовании. Судьи отказались предоставить комментарии или пообещали сделать это позже. Отдельно "Схемы" установили, что 27 октября 2020 КСУ разделил вышеупомянутое дело об антикоррупционном законодательстве на два разных дела - и в тот же день принял решение в одной из них. "Получается, на обсуждение дела, которое впоследствии подорвало антикоррупционную реформу - судьи выделили один день", - говорится в расследовании. Также по делу об отмене части антикоррупционной реформы, не было соблюдено одну из формальных процедур. В частности, КСУ принял решение, не дождавшись ответов с экспертными заключениями всех научных учреждений, к которым обратился.

Источник: https://censor.net/ua/v3252814

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Источник: https://censor.net/ua/v3252814