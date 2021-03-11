За прошедшие сутки россияне на Донбассе совершили 8 обстрелов: убит украинский военный

11 марта, 2021, 08:25

В среду, 10 марта, российские войска в районе проведения операции объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в пригороде поселков Южный и Троицкое захватчики стреляли по украинским позициям с ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Авдеевки и Водяного на Приазовье оккупанты обстреливали украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Ломакина, Красногоровка и Марьинка захватчики прицельный били в направлении позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле населенного пункта Старогнатовка в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" русские обстреляли позиции Объединенных сил из стрелкового оружия.

В результате обстрела военнослужащий из состава Объединенных сил потерпел тяжелого ранения. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти его жизнь не удалось.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отметили в штабе ООС.

Кроме того, 10 марта было зафиксировано оборудования оккупантами позиций в районе населенного пункта Калинове.

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