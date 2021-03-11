Израиль разрешил полеты в Киев во время карантина: расписание до 20 марта

11 марта, 2021, 11:58

Израиль разрешил осуществление авиарейсов в Киев во время карантина, действующих в аэропорту Бен Гуриона в Тель-Авиве

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле.

Так, согласно решению правительства Израиля, существенные ограничения на работу международного аэропорта Бен Гурион продолжат действовать до 20 марта.

"По результатам принятых Посольством мероприятий, израильской стороной был включен г. Киев в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы. Таким образом, граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того, чтобы вернуться домой", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас вылететь из аэропорта Бен Гурион в Киев возможно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al и Israir. В посольстве обратили внимание, что рейсы МАУ Киев - Тель-Авив - Киев доступны для бронирования во всех каналах продаж и запланированы до 20 марта 2021 года.

Посольство также предоставило ссылки на расписания авиакомпаний El Al и Israir .

Для того, чтобы попасть на рейс, пассажир должен купить билет, за 24 часа до вылета пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья. Отмечается, что пассажир должен иметь при себе негативное ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. Однако если пассажир переболел COVID-19 или вакцинировался и может подтвердить это документом, такое требование не применяется.

Отмечается, что пассажиры также должны пройти температурный скрининг в терминале и следовать указаниям представителей компетентных органов аэропорта.

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