Из-за пандемии прошлый год стал самым смертоносным в истории США

11 марта, 2021, 10:42

За всю историю Соединенных Штатов 2020 год стал самым смертоносным из-за жертв, вызванных заболеванием COVID-19

Об этом информирует в среду Politico со ссылкой на статистику, озвученную специалистами Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC).

"По результатам прошлого года, уровень смертности в США вырос на 15% из-за пандемии COVID-19, что делает его самым смертоносным годом в истории Соединенных Штатов", - отмечается в сообщении.

Официальные данные, которые сейчас находятся на стадии систематизации, подтвержденные представителями CDC и будут обнародованы вскоре в регулярном официальном отчете о заболеваемости и смертности в Соединенных Штатах. Ожидается, что этот анализ подробно представит всю картину, в том числе по возрастным, расовым и демографических группах.

В то же время отмечается, что летальные случаи от COVID-19 стали третьей причиной смертности после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Обычно, на третьей позиции в ежегодном статистике находятся "непреднамеренные травмы", отмечают чиновники.

Всего в 2020 году в США умерло более 3 миллионов человек, сообщили в правительственном агентстве.

Соединенные Штаты находятся на первой позиции в мире по количеству выявленных случаев заражения COVID-19, а также летальных случаев. В первую пятерку также входят Индия, Бразилия, Россия и Соединенное Королевство. Украина находится на 17-й строчке этого перечня.

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