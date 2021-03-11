Из-за пандемии прошлый год стал самым смертоносным в истории США
Об этом информирует в среду Politico со ссылкой на статистику, озвученную специалистами Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC).
"По результатам прошлого года, уровень смертности в США вырос на 15% из-за пандемии COVID-19, что делает его самым смертоносным годом в истории Соединенных Штатов", - отмечается в сообщении.
Официальные данные, которые сейчас находятся на стадии систематизации, подтвержденные представителями CDC и будут обнародованы вскоре в регулярном официальном отчете о заболеваемости и смертности в Соединенных Штатах. Ожидается, что этот анализ подробно представит всю картину, в том числе по возрастным, расовым и демографических группах.
В то же время отмечается, что летальные случаи от COVID-19 стали третьей причиной смертности после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Обычно, на третьей позиции в ежегодном статистике находятся "непреднамеренные травмы", отмечают чиновники.
Всего в 2020 году в США умерло более 3 миллионов человек, сообщили в правительственном агентстве.
Соединенные Штаты находятся на первой позиции в мире по количеству выявленных случаев заражения COVID-19, а также летальных случаев. В первую пятерку также входят Индия, Бразилия, Россия и Соединенное Королевство. Украина находится на 17-й строчке этого перечня.
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