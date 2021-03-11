Институт нацпамяти Польши протестует против названия стадиона в Тернополе в честь Шучевича

11 марта, 2021, 12:57

Институт нацпамяти Польши и мэр Замостья осудили присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

Об этом Институт национальной памяти Польши сообщил в Twitter.

"Институт национальной памяти Польши протестует против названия стадиона в Тернополе в честь Романа Шучевича, который во время Второй мировой войны был офицером немецких полицейских батальонов, таких как" Нахтигаль ", а затем командиром УПА, ответственным за геноцид польского гражданского населения на Волыни и восточной Малой ", - говорится в сообщении.

Институт национальной памяти Польши отмечает, что "прославление Украиной Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв УПА".

The #IPN protests against naming the stadium in Ternopil after Roman Szuchevych, during # WW2 an officer of German police battalions, such as "Nachtigal", and then the #UPA commander responsible for the genocide of Polish civilians in Volhynia and Eastern Lesser Poland. pic.twitter.com/5Becdsnr31 - Institute of National Remembrance (@ipngovpl_eng) March 10, 2021

Напомним, что мэрия польского города Замость заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем.

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