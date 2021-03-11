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Espreso.tvОбществоИнститут нацпамяти Польши протестует против названия стадиона в Тернополе в честь Шучевича

Институт нацпамяти Польши протестует против названия стадиона в Тернополе в честь Шучевича

Институт нацпамяти Польши и мэр Замостья осудили присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

Об этом Институт национальной памяти Польши сообщил в Twitter.

"Институт национальной памяти Польши протестует против названия стадиона в Тернополе в честь Романа Шучевича, который во время Второй мировой войны был офицером немецких полицейских батальонов, таких как" Нахтигаль ", а затем командиром УПА, ответственным за геноцид польского гражданского населения на Волыни и восточной Малой ", - говорится в сообщении.

Институт национальной памяти Польши отмечает, что "прославление Украиной Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв УПА".

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