ВСУ проводят антидиверсионное обучение на админграницах с оккупированным Крымом
Об этом передает Командование объединенных сил ВСУ в Facebook.
Для успешного выполнения задач подразделения, удерживают позиции на юге Украины, ежедневно совершенствуют свои умения и навыки в ходе проведения занятий по боевой подготовке, тренировок и учений, - говорится в сообщении.
Да., Главной целью этих мероприятий является повышение уровня взаимодействия Вооруженных Сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины.
"В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры", - подчеркнул командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
По словам командующего, тренировки проходят в условиях приближенных к боевым как днем, так и ночью.
"Уверенные и слаженные действия, быстрое реагирование на изменения в обстановке, показали способность подразделений к поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе выполнения задач по назначению", - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.
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