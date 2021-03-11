ВСУ проводят антидиверсионное обучение на админграницах с оккупированным Крымом

11 марта, 2021, 11:25

На границе с временно оккупированной территории АР Крым продолжается операция группировки войск, которая подчинена Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины

Об этом передает Командование объединенных сил ВСУ в Facebook.

Для успешного выполнения задач подразделения, удерживают позиции на юге Украины, ежедневно совершенствуют свои умения и навыки в ходе проведения занятий по боевой подготовке, тренировок и учений, - говорится в сообщении.

Да., Главной целью этих мероприятий является повышение уровня взаимодействия Вооруженных Сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины.

"В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры", - подчеркнул командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, тренировки проходят в условиях приближенных к боевым как днем, так и ночью.

"Уверенные и слаженные действия, быстрое реагирование на изменения в обстановке, показали способность подразделений к поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе выполнения задач по назначению", - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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