В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть, погибли 27 человек
11 марта, 2021, 07:54
На индонезийском острове Ява автобус, в котором школьники и их родители возвращались с экскурсии, сорвался в ущелье, в результате чего погибли 27 человек
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на министерство транспорта страны.
По имеющимся данным, в аварии выжили 39 человек, их отправили в ближайшую больницу.
Спасатели сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением.
Точная причина аварии пока устанавливается, однако местные власти заявляют, что проверка автобуса на пригодность к эксплуатации не отвечала современным требованиям.
- Напомним, ранее в Турции автобус со школьниками сорвался в пропасть , из-за чего два человека погибли, 27 получили ранения.
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