В Украину прибыла партия вакцины от туберкулеза
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
9 марта на заказ Министерства здравоохранения (МЗ) Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украине вакцины для защиты детей от туберкулеза (БЦЖ), закупленные за средства государственного бюджета.
"Безопасная и эффективная вакцина произведенная Serum Institute of India, преквалифицирована ВОЗ. Это первая партия БЦЖ, поступившей в страну в этом году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что позже Украина получит еще 640 тыс доз.
Вакцина закуплена ЮНИСЕФ на средства из остатков бюджета 2018 года.
"Прививки можно сделать бесплатно в государственных медицинских учреждениях или частных, которые заключили соглашение с Национальной службой здоровья", - говорится в сообщении.
Также Минздрав и ЮНИСЕФ призывают вакцинировать детей вовремя по графику - одну дозу БЦЖ вводят на 3-5 день жизни.
Справка: Туберкулез - инфекция, которая передается воздушно-капельным путем (от больного человека к здоровому при чихании, кашле). У маленьких детей заболевание протекает в виде генерализованной формы - с поражением печени, почек, костей и высоким риском туберкулезного менингита.
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