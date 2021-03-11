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В Украине выбрали новый состав Совета судей. СПИСОК

Делегаты XVIII съезда судей Украины избрали новый состав Совета судей Украины

Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины в Facebook .

Так, вновь избранные члены Совета избрали руководство: председателем Совета судей стал Богдан Монич, его заместителем - Оксана Марченко. Должность секретаря Совета заняла Елена Журавская.

Каждую из кандидатур 29 членов Совета поддержали единогласно.

В свою очередь в новый состав Совета судей Украины вошли:

  • Журавская Елена Васильевна - судья Деснянского районного суда города Киева
  • Мовчан Дмитрий Валентинович - судья Ленинского районного суда города Днепропетровска
  • Потапенко Андрей Викторович - судья Ржищевского городского суда Киевской области
  • Чебан Виктория Николаевна - судья Шевченковского районного суда города Черновцы
  • Олейник Светлана Викторовна - судья Старобельского районного суда Луганской области
  • Фанда Оксана Анатольевна - судья Коминтерновского районного суда города Харькова
  • Холод Роман Сергеевич - судья Коммунарского районного суда города Запорожья
  • Головенко Олег Дмитриевич - судья Киевского окружного административного суда
  • Кальник Виталий Валерьевич - судья Днепропетровского окружного административного суда
  • Кобылянский Константин Николаевич - судья Окружного административного суда города Киева
  • Сасевич Александр Михайлович - судья Львовского окружного административного суда,
  • Гребенюк Татьяна Дмитриевна - судья хозяйственного суда Харьковской области,
  • Колесник Иван Иванович - судья хозяйственного суда Днепропетровской области,
  • Марченко Оксана Владимировна - судья хозяйственного суда города Киева
  • Мороз Наталья Валерьевна - судья хозяйственного суда Львовской области
  • Береговой Александр Юрьевич - судья Винницкого апелляционного суда
  • Масенко Денис Евгеньевич - судья Киевского апелляционного суда
  • Неизвестная Татьяна Алексеевна - судья Киевского апелляционного суда
  • Хилевич Сергей Витальевич - судья Ровенского апелляционного суда.
  • Ганечко Елена Николаевна - судья Шестого апелляционного административного суда
  • Монич Богдан Сильвестрович - судья Седьмого апелляционного административного суда
  • Дубрава Галина Ивановна - судья Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда
  • Филиппова Татьяна Леонидовна - судья Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда
  • Черная Валерия Викторовна - судья Высшего антикоррупционного суда
  • Бурлаков Сергей Юрьевич - судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда
  • Кравчук Владимир Николаевич - судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда
  • Краснов Егор Владимирович судья - Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда
  • Остапук Виктор Иванович судья - Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

Напомним, делегаты XVIII съезда судей выбрали судей Сергея Болотина, Виталия Салихова и Валерия Сухова членами Высшего совета правосудия (ВРП).

10 марта делегаты съезда судей по результатам повторного тайного голосования не назначили судью Конституционного суда Украины.

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