В Украине выбрали новый состав Совета судей. СПИСОК

11 марта, 2021, 08:46

Делегаты XVIII съезда судей Украины избрали новый состав Совета судей Украины

Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины в Facebook .

Так, вновь избранные члены Совета избрали руководство: председателем Совета судей стал Богдан Монич, его заместителем - Оксана Марченко. Должность секретаря Совета заняла Елена Журавская.

Каждую из кандидатур 29 членов Совета поддержали единогласно.

В свою очередь в новый состав Совета судей Украины вошли:

Журавская Елена Васильевна - судья Деснянского районного суда города Киева

Мовчан Дмитрий Валентинович - судья Ленинского районного суда города Днепропетровска

Потапенко Андрей Викторович - судья Ржищевского городского суда Киевской области

Чебан Виктория Николаевна - судья Шевченковского районного суда города Черновцы

Олейник Светлана Викторовна - судья Старобельского районного суда Луганской области

Фанда Оксана Анатольевна - судья Коминтерновского районного суда города Харькова

Холод Роман Сергеевич - судья Коммунарского районного суда города Запорожья

Головенко Олег Дмитриевич - судья Киевского окружного административного суда

Кальник Виталий Валерьевич - судья Днепропетровского окружного административного суда

Кобылянский Константин Николаевич - судья Окружного административного суда города Киева

Сасевич Александр Михайлович - судья Львовского окружного административного суда,

Гребенюк Татьяна Дмитриевна - судья хозяйственного суда Харьковской области,

Колесник Иван Иванович - судья хозяйственного суда Днепропетровской области,

Марченко Оксана Владимировна - судья хозяйственного суда города Киева

Мороз Наталья Валерьевна - судья хозяйственного суда Львовской области

Береговой Александр Юрьевич - судья Винницкого апелляционного суда

Масенко Денис Евгеньевич - судья Киевского апелляционного суда

Неизвестная Татьяна Алексеевна - судья Киевского апелляционного суда

Хилевич Сергей Витальевич - судья Ровенского апелляционного суда.

Ганечко Елена Николаевна - судья Шестого апелляционного административного суда

Монич Богдан Сильвестрович - судья Седьмого апелляционного административного суда

Дубрава Галина Ивановна - судья Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда

Филиппова Татьяна Леонидовна - судья Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда

Черная Валерия Викторовна - судья Высшего антикоррупционного суда

Бурлаков Сергей Юрьевич - судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда

Кравчук Владимир Николаевич - судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда

Краснов Егор Владимирович судья - Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда

Остапук Виктор Иванович судья - Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

Напомним, делегаты XVIII съезда судей выбрали судей Сергея Болотина, Виталия Салихова и Валерия Сухова членами Высшего совета правосудия (ВРП).

10 марта делегаты съезда судей по результатам повторного тайного голосования не назначили судью Конституционного суда Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb