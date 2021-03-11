В Украине выбрали новый состав Совета судей. СПИСОК
Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины в Facebook .
Так, вновь избранные члены Совета избрали руководство: председателем Совета судей стал Богдан Монич, его заместителем - Оксана Марченко. Должность секретаря Совета заняла Елена Журавская.
Каждую из кандидатур 29 членов Совета поддержали единогласно.
В свою очередь в новый состав Совета судей Украины вошли:
- Журавская Елена Васильевна - судья Деснянского районного суда города Киева
- Мовчан Дмитрий Валентинович - судья Ленинского районного суда города Днепропетровска
- Потапенко Андрей Викторович - судья Ржищевского городского суда Киевской области
- Чебан Виктория Николаевна - судья Шевченковского районного суда города Черновцы
- Олейник Светлана Викторовна - судья Старобельского районного суда Луганской области
- Фанда Оксана Анатольевна - судья Коминтерновского районного суда города Харькова
- Холод Роман Сергеевич - судья Коммунарского районного суда города Запорожья
- Головенко Олег Дмитриевич - судья Киевского окружного административного суда
- Кальник Виталий Валерьевич - судья Днепропетровского окружного административного суда
- Кобылянский Константин Николаевич - судья Окружного административного суда города Киева
- Сасевич Александр Михайлович - судья Львовского окружного административного суда,
- Гребенюк Татьяна Дмитриевна - судья хозяйственного суда Харьковской области,
- Колесник Иван Иванович - судья хозяйственного суда Днепропетровской области,
- Марченко Оксана Владимировна - судья хозяйственного суда города Киева
- Мороз Наталья Валерьевна - судья хозяйственного суда Львовской области
- Береговой Александр Юрьевич - судья Винницкого апелляционного суда
- Масенко Денис Евгеньевич - судья Киевского апелляционного суда
- Неизвестная Татьяна Алексеевна - судья Киевского апелляционного суда
- Хилевич Сергей Витальевич - судья Ровенского апелляционного суда.
- Ганечко Елена Николаевна - судья Шестого апелляционного административного суда
- Монич Богдан Сильвестрович - судья Седьмого апелляционного административного суда
- Дубрава Галина Ивановна - судья Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда
- Филиппова Татьяна Леонидовна - судья Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда
- Черная Валерия Викторовна - судья Высшего антикоррупционного суда
- Бурлаков Сергей Юрьевич - судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда
- Кравчук Владимир Николаевич - судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда
- Краснов Егор Владимирович судья - Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда
- Остапук Виктор Иванович судья - Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.
Напомним, делегаты XVIII съезда судей выбрали судей Сергея Болотина, Виталия Салихова и Валерия Сухова членами Высшего совета правосудия (ВРП).
10 марта делегаты съезда судей по результатам повторного тайного голосования не назначили судью Конституционного суда Украины.
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