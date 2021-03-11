В Украине нужно делать 600 тыс. доз вакцин в неделю, - автор калькулятора очереди на вакцинацию

11 марта, 2021, 19:53

Если речь идет о необходимости охватить 80% украинцев, то надо давать 600 тыс. доз вакцин в неделю

Об этом соавтор так называемого калькулятора очереди на вакцинацию Валентин Туков рассказал в эфире Еспресо.TV.

Он ответил на вопрос, сколько нужно вакцинировать людей за неделю чтобы вакцинировать 80% населения до конца года.

"Ну не меньше, чем планировалось. 300 тыс. в неделю. Тогда где-то 14 млн украинцев смогут сделать прививку. И если мы рассчитываем тех, кто желает получить вакцину, то будет хорошо", - сказал туков.

По его словам, нужно работать с тем, чтобы люди хотели делать прививки.

"Потому что я сейчас много читал информации о вакцине и планах. И не много есть полезной информации о вакцине, хотя, по моему мнению, это хорошая вакцина, ничего плохого в ней. Но люди не очень хотят вакцинироваться. Если вы хотите 80%, то нужно удвоить - 600 тыс. в неделю. Для того мы и сделали этот калькулятор, чтобы люди могли сами видеть, какая ситуация. Потому что когда я слышу, что за две недели сделали 30 тис. прививок, то для меня это хороший результат. Но когда я задумываюсь, сколько нужно вакцинировать всех желающих, то уже не очень хороший результат", - добавил туков.

По его данным, уже 25 тыс. посмотрели его калькулятор очереди на вакцинацию от коронавируса.

Как объяснял сам автор, он объединился с аспирантом - математиком Мачком Ковальским из проекта Omni Calculator, и они вместе создали калькулятор очереди на вакцинацию для Украины. Инструмент базируется на национальных приоритетных рекомендациях, опубликованных украинским правительством. Он учитывает возраст, род занятий, предыдущие болезни и другие факторы и подсчитывает, сколько людей стоит в очереди.