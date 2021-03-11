В "Барселоне" устроят масштабную перестройку: известно, кто покинет команду, а кто придет
11 марта, 2021, 22:28
В летнее трансферное окно в испанской "Барселоне" устроят масштабную перестройку состава
Об этом сообщает AS .
Новоиспеченный президент "Барселоны" Жоан Лапорта настроен провести серьезную чистку состава. Известно, как минимум, два имени футболистов, которые покинут команду. Речь идет о звездах "Барсы" Антуане Гризманне и Филиппе Коутиньо. Список "игроков на выход" планируется существенно увеличить.
В шорт-листе "Барселоны" нашлось место для форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холланда, защитника "Баварии" Давид Алаба, хавбека "Лиона" Мемфиса Депая и защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии.
- 4 марта сообщалось, что защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия летом бесплатно присоединится к "Барселоне".
- Напомним, 10 марта главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заявил, что аргентинский форвард Лионель Месси с оптимизмом смотрит на перспективы команды, но пока не решил, останется ли в каталонском клубе.
- 11 марта сообщалось, что Месси решил покинуть "Барселону" ради американского клуба "Интер Майами".
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