В "Барселоне" устроят масштабную перестройку: известно, кто покинет команду, а кто придет

11 марта, 2021, 22:28

В летнее трансферное окно в испанской "Барселоне" устроят масштабную перестройку состава

Об этом сообщает AS .

Новоиспеченный президент "Барселоны" Жоан Лапорта настроен провести серьезную чистку состава. Известно, как минимум, два имени футболистов, которые покинут команду. Речь идет о звездах "Барсы" Антуане Гризманне и Филиппе Коутиньо. Список "игроков на выход" планируется существенно увеличить.

В шорт-листе "Барселоны" нашлось место для форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холланда, защитника "Баварии" Давид Алаба, хавбека "Лиона" Мемфиса Депая и защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии.

4 марта сообщалось, что защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия летом бесплатно присоединится к "Барселоне".

Напомним, 10 марта главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заявил, что аргентинский форвард Лионель Месси с оптимизмом смотрит на перспективы команды, но пока не решил, останется ли в каталонском клубе.

11 марта сообщалось, что Месси решил покинуть "Барселону" ради американского клуба "Интер Майами".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb