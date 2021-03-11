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Espreso.tvСпортВ "Барселоне" устроят масштабную перестройку: известно, кто покинет команду, а кто придет

В "Барселоне" устроят масштабную перестройку: известно, кто покинет команду, а кто придет


фото: Getty Images
В летнее трансферное окно в испанской "Барселоне" устроят масштабную перестройку состава

Об этом сообщает AS .

Новоиспеченный президент "Барселоны" Жоан Лапорта настроен провести серьезную чистку состава. Известно, как минимум, два имени футболистов, которые покинут команду. Речь идет о звездах "Барсы" Антуане Гризманне и Филиппе Коутиньо. Список "игроков на выход" планируется существенно увеличить.

В шорт-листе "Барселоны" нашлось место для форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холланда, защитника "Баварии" Давид Алаба, хавбека "Лиона" Мемфиса Депая и защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии.

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