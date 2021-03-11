В Киеве горят двухэтажные здания: работает шесть единиц техники спасателей
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"11 марта в 13:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев поступило сообщение о пожаре на проспекте Броварском, что в Деснянском районе столицы", - говорится в сообщении.
По прибытию спасатели установили, что горит 2-этажное деревянное здание, с распространением огня на рядом расположенные здания.
Площадь пожара составила 300 кв. м. На месте происшествия работает 26 человек личного состава и 6 ед. техники.
В 15:20 пожар в двух деревянных двухэтажных зданиях на Броварском проспекте в Днепровском районе локализован на площади 300 кв.
Жертв и пострадавших нет.
Фото: ГСЧС
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