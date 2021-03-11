В Киеве горят двухэтажные здания: работает шесть единиц техники спасателей

11 марта, 2021, 15:44

На Броварском проспекте Киева горят два двухэтажных дома. Пожар площадью 300 м кв локализован

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"11 марта в 13:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев поступило сообщение о пожаре на проспекте Броварском, что в Деснянском районе столицы", - говорится в сообщении.

По прибытию спасатели установили, что горит 2-этажное деревянное здание, с распространением огня на рядом расположенные здания.

Площадь пожара составила 300 кв. м. На месте происшествия работает 26 человек личного состава и 6 ед. техники.

В 15:20 пожар в двух деревянных двухэтажных зданиях на Броварском проспекте в Днепровском районе локализован на площади 300 кв.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

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