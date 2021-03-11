В Днепре выпивший открыл огонь из окна многоэтажки

11 марта, 2021, 14:30

На проспекте Слобожанской в Днепре 36-летний мужчина открыл огонь из окна многоэтажки

Об этом сообщает прес-служба полиции области.

"В отделение полиции № 2 Днепровского районного управления полиции поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на проспекте Слобожанский, мужчина совершил несколько выстрелов в воздух", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия сотрудники полиции с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель. Мужчина пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения решил осуществить несколько выстрелов в воздух.

При осмотре места проживания мужчины полицейские изъяли оружие, 8 дымовых шашек, около 220 патронов, 3 ножа, взрыв-пакет с Фителя и 4 сигнальные ракеты.

Также во дворе дома под окном правоохранители обнаружили 3 гильзы, которые остались после выстрелов. В результате стрельбы никто не пострадал. Все изъятое направлено на проведение экспертного исследования.

По данному факту следственными начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о вручении злоумышленнику сообщение о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb