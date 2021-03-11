Украину планируют разделить на 10 функциональных зон, чтобы эффективно развивать области, - Минрегион

11 марта, 2021, 12:51

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что Украину планируют разделить на десять функциональных зон

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленных границ", - отметил Чернышов.

Он отметил, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, - а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.

"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями", - сказал глава Минрегиона.

Определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

Горные территории Украинских Карпат

Макрорегион "Азов-Черное море"

Приграничные регионы

Пограничные территории в неблагоприятных условиях

Временно оккупированных территориях Украины

Природоохранные территории (Изумрудная сеть)

Городские агломерации

Центры экономического развития

Монофункциональные старопромышленные города

Сельские территории в неблагоприятных условиях

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