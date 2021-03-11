Украину планируют разделить на 10 функциональных зон, чтобы эффективно развивать области, - Минрегион
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленных границ", - отметил Чернышов.
Он отметил, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, - а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.
"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями", - сказал глава Минрегиона.
Определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:
- Горные территории Украинских Карпат
- Макрорегион "Азов-Черное море"
- Приграничные регионы
- Пограничные территории в неблагоприятных условиях
- Временно оккупированных территориях Украины
- Природоохранные территории (Изумрудная сеть)
- Городские агломерации
- Центры экономического развития
- Монофункциональные старопромышленные города
- Сельские территории в неблагоприятных условиях
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