Украинский боксер Редкач узнал соперника и дату своего следующего боя
11 марта, 2021, 18:57
Украинский боксер Иван Редкач проведет бой против экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса
Об этом сообщает Thriller Fight Club.
Поединок Редкач - Прогрейс пройдет 17 апреля в американской Атланте. Бой украинца пройдет в андеркарте боя Джейка Пола против Бена Аскрена.
Реджис Прогрейс провел свой последний бой в октябре 2020 года, тогда американец нокаутировал Хуана Эральдеса в 3-м раунде.
В января 2020 года Иван Редкач проиграл Дэнни Гарсии по единогласному решению судей.
- Напомним, 3 февраля Иван Редкач заявил, что его конфликт с Василием Ломаченко начался с недоразумения в социальных сетях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти