Украинский боксер Редкач узнал соперника и дату своего следующего боя

11 марта, 2021, 18:57

Украинский боксер Иван Редкач проведет бой против экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса

Об этом сообщает Thriller Fight Club.

Поединок Редкач - Прогрейс пройдет 17 апреля в американской Атланте. Бой украинца пройдет в андеркарте боя Джейка Пола против Бена Аскрена.

Реджис Прогрейс провел свой последний бой в октябре 2020 года, тогда американец нокаутировал Хуана Эральдеса в 3-м раунде.

В января 2020 года Иван Редкач проиграл Дэнни Гарсии по единогласному решению судей.

Напомним, 3 февраля Иван Редкач заявил, что его конфликт с Василием Ломаченко начался с недоразумения в социальных сетях.

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