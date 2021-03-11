УАФ запретила проводить матчи на киевском стадионе "Динамо", - СМИ
11 марта, 2021, 10:47
Украинская ассоциация футбола запретила проводить матчи Премьер-лиги на столичном стадионе "Динамо" им. Лобановского
Об этом сообщил журналист Артем Франков в telegram.
По его данным, комитет УАФ со стадионов запретил проведение матчей чемпионата Украины на киевском стадионе "Динамо" им. Лобановского. Причин такого решения несколько - от безопасности к качеству газона.
Официального подтверждения информации пока нет.
"Динамо" им. Лобановского является домашней ареной для "Олимпика". В феврале и марте свои матчи там также проводили "Динамо", "Колос" и "Десна". А "Шахтер" на этом стадионе проиграл "Агробизнеса" в четвертьфинале Кубка Украины.
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