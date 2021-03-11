Турецкий клуб выгнал экс-футболиста "Динамо" из-за критики поля на стадионе

11 марта, 2021, 16:26

Турецкий "Галатасарай" расторг контракт с бывшим полузащитником "Динамо" Юнесом Беландой

Об этом сообщает официальный сайт "Галатасарая".

"Галатасарай" отказался от услуг Беланды после того, как марокканец раскритиковал состояние поля на стадионе "Тюрк Телеком Стэдиум", домашней арене клуба, после ничьей с "Сивасспором" (2:2).

"После матча с "Сивасспором" Беланда выступил с заявлениями, которые наносят ущерб имиджу клуба и репутации членов правления клуба, что является нарушением условий контракта и внутренних дисциплинарных правил клуба. Продолжение сотрудничества стало невозможным, контракт Беланда был немедленно расторгнут в одностороннем порядке и по уважительной причине", - говорится в официальном заявлении клуба.

31-летний Беланда был лидером "Галатасарая" в этом сезоне. На счету хавбека 22 матча, 6 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах чемпионата Турции.

Беланда выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года.