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Espreso.tvСпортТренер сборной Германии Лев рассказал, где продолжит карьеру после Евро-2020

Тренер сборной Германии Лев рассказал, где продолжит карьеру после Евро-2020


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что после отставки с национальной команды продолжит работу на клубном уровне

Об этом сообщает Kicker .

По словам Лева, после того, которые летом он уйдет из сборной Германии после финальной части чемпионата Европы, он не завершит тренерскую карьеру, а продолжит ее на клубном уровне.

"Я очень мотивирован и с нетерпением жду предстоящих матчей сборной в марте, а также чемпионата Европы. С уходом из сборной моя тренерская карьера не закончится. Потому что мне нравится ежедневная работа с игроками на поле. Я люблю проводить индивидуальные тренировки с игроками" , - сказал Лев.

61-летний Йоахим Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира.

Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедераций.

Последний крупный турнир, чемпионат мира - 2018, завершился для сборной Германии провалом. На тот момент действующие победители соревнований не смогли преодолеть групповой этап.

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