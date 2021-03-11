Топ-менеджер Укрзализныци уходит в отставку из-за медленных реформы

11 марта, 2021, 15:04

Директор по коммерческой работе и логистике Укрзализныци Иракли Эзугбая решил уйти в отставку в связи с медленным реформированием госкомпании и травлей руководства

Об этом пишет Экономическая Правда.

"Есть определенные силы, которые не очень заинтересованы в национальном грузовом перевозчике. Конечно, то, что недополучает Укрзализныця, однозначно получает кто-то другой", - цитирует издание слова Эзугбая.

Он добавил, что "к сожалению, началась травля, которая вышла за разумные границы. В то же время... медленно идет реформа Укрзализныци". По его мнению, "организация нуждается в данной реформе безотлагательно", а также "она должна была быть внедрена еще 10 лет назад".

Эзугбая также отметил, что имеет полную поддержку со стороны руководства Укрзализныци.

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