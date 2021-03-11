США в ООН заявили, что агрессия РФ против Украины "далека от завершения" и пообещали продолжить наказывать захватчиков

11 марта, 2021, 07:35

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд выражают озабоченность человеческими потерями и нарушениями прав граждан на оккупированных Россией территориях Украины и пообещала дальнейшее привлечение оккупантов к ответственности

Об этом Томас-Гринфилд заявила на брифинге о деятельности ОБСЕ, передает "Укринформ" .

"Недавно мы имели седьмую годовщину российского вторжения и оккупации Крыма, а также начала агрессии РФ на востоке Украины. Впрочем агрессия еще далека от завершения", - сказала Томас-Гринфилд.

Дипломатка напомнила, что в результате агрессии РФ на востоке Украины погибло более 13 тысяч человек, десятки тысяч получили ранения, более 1,4 млн вынужденно стали внутренне перемещенными лицами, а в Крыму российская оккупационная власть преследует тех, кто выступает против оккупации полуострова, в частности, крымских татар, этнических украинцев, представителей других этнических меньшинств и религиозных групп.

"США никогда не признают российской аннексии Крыма, и мы будем продолжать привлекать РФ к ответственности за агрессию на востоке Украины", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Напомним, американские аналитики и дипломаты представили президенту США Джо Байдену стратегию по активизации переговоров по урегулированию войны на Донбассе.

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